رياضة | الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل التعاقد مع صفقة الموسم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعرض مجلس الإدارة، على فايلر التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، خلال الفترة الحالية في ظل تمتعه بإمكانيات فنية هائلة ستفيد الفريق مستقبلا.

وكان فايلر، أرجأ فتح ملف التعاقد مع محمود كهربا في الوقت الحالي، لرغبته في التركيز مع مباريات الفريق، خاصة مع الضغط الذي يشهده بسبب المشاركة في بطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي، في ضم محمود كهربا، بصفة نهائية بعد إبداء رغبة واضحة في إرتداء القميص الأحمر خلال الأعوام المقبلة.

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وانتقل كهربا، إلى صفوف ديسبوريتفو أفيس البرتغالي، مطلع الصيف الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع الزمالك، مؤكدا أن عقده الجديد مع القلعة البيضاء لايعد قانونيا، بعدما تم تسجيله بكشوفات الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة.

ووقع كهربا مع ديسبورتيفو أفيس، بعد الحصول على بطاقة دولية مؤقتة من الفيفا، لحين فض النزاع مع ناديه السابق، وتم وضع شرط جزائي بقيمة 450 ألف دولار مع ناديه الجديد.

ويستعد النادي الأهلي، لخوض غمار بطولة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني، والنجم الساحلي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".