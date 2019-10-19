رياضة | مرتضى منصور يفجر أزمة جديدة مع "الكاف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يفجر أزمة جديدة مع "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن مجلس الأبيض استقر على عدم خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي في قطر.

وقال منصور في تصريحاته لقناة "الحديث اليوم" فجر السبت: "لن ألعب في قطر، وأهلًا بالمشاكل مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشاكل مع الزمالك، ومستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"."

Advertisements

وتابع: "على استعداد لمواجهة الترجي التونسي في تونس، لأنه شعب شقيق، لكن لن أرسل فريقي إلى قطر من أجل الحصول على صفيحة."

وأضاف: "لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثاني.. ورد فعلي على هذا الأمر سيكون غير متوقع."

وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال أفريقيا.