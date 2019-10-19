رياضة | رابطة الليجا تحدد موعد جديد لكلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الليجا تحدد موعد جديد لكلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني اقتراح برشلونة بشأن موعد كلاسيكو الأرض أمام غريمه ريال مدريد بعد أن تم تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر له يوم السادس والعشرين من أكتوبر الحالي.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الخطاب الذي أرسله تيباس إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تضمن رفض رابطة الليجا اقتراح برشلونة بشأن الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض واقترح الجانب الأول إقامة المباراة في الرابع من ديسمبر المقبل.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن تيباس أوضح في الخطاب الذي أرسله إلى لجنة المسابقات أن رابطة الليجا هي الجهة المنوط بها تحديد موعد المباراة وذلك بسب حقوق البث التلفزيوني الذي تستفيد منه جميع الأندية.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة ذكر في بيان رفضه اقتراح رابطة الدوري الإسباني بخوض لقاء كلاسيكو الأرض في ملعب سانتياجو برنابيو بدلًا من كامب نو وأنه سوف يقترح على ريال مدريد إقامة اللقاء في 18 من ديسمبر المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد كان قد أعلن أيضًا عن اتفاقه مع برشلونة بشأن الموعد الجديد لكلاسيكو الأرض والمُقرر له في الـ18 من ديسمبر المقبل وذلك بعدما قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني بتأجيل المباراة بسبب الإحتجاجات التي يعيشها إقليم كتالونيا.



وتلقى ريال مدريد صدمة كبيرة بسبب غياب نجوم الفريق عن مواجهة ريال مايوركا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.



وسيغيب عن تشكيلة زين الدين زيدان كلا من لوكاس فاسكيز ولوكا مودريتش وجاريث بيل في مواجهة ريال مايوركا في عطلة نهاية الأسبوع بسبب الإصابة.

وعانة كلا من لوكا مودريتش و جاريث بيل من الإصابة أثناء آخر استراحة دولية ولن يتعافيا في الوقت المناسب لزيارة سون ميوكس.



وعلى صعيد آخر، تلقى الملكي أنباء أكثر إيجابية، حيث اقترب كلا من توني كروس ورافائيل فاراني وتيبو كورتوا من العودة، حيث تدرب الأخيران مع بقية المجموعة يوم الجمعة.

كما أكمل فيكتور تشوست مدافع ريال مدريد كاستيلا الحصة التدريبية مع الفريق الأول.