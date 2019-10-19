رياضة | تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- إيفرتون vs وست هام يونايتد .. في الساعة 1:30 ظهرا.
- استون فيلا vs برايتون .. في الساعة 4 مساءً.
- بورنموث vs نوريتش سيتي .. في الساعة 4 مساءً.
- تشيلسي vs نيوكاسل يونايتد .. في الساعة 4 مساءً.
- ليستر سيتي vs بيرنلي .. في الساعة 4 مساءً.
- توتنهام هوتسبير vs واتفورد .. في الساعة 4 مساءً.
- ولفرهامبتون vs ساوثهامبتون ..في الساعة 4 مساءً.
- كريستال بالاس vs مانشستر سيتي .. في الساعة 6:30 مساءً.