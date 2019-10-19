رياضة | تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- إيفرتون vs وست هام يونايتد .. في الساعة 1:30 ظهرا. - استون فيلا vs برايتون .. في الساعة 4 مساءً. - بورنموث vs نوريتش سيتي .. في الساعة 4 مساءً. - تشيلسي vs نيوكاسل يونايتد .. في الساعة 4 مساءً. Advertisements - ليستر سيتي vs بيرنلي .. في الساعة 4 مساءً. - توتنهام هوتسبير vs واتفورد .. في الساعة 4 مساءً. - ولفرهامبتون vs ساوثهامبتون ..في الساعة 4 مساءً. - كريستال بالاس vs مانشستر سيتي .. في الساعة 6:30 مساءً.

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