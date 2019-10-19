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رياضة | تعرف على مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات اليوم في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- إيفرتون vs وست هام يونايتد .. في الساعة 1:30 ظهرا.

- استون فيلا vs برايتون .. في الساعة 4 مساءً.

- بورنموث vs نوريتش سيتي .. في الساعة 4 مساءً.

- vs نيوكاسل يونايتد .. في الساعة 4 مساءً.

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- ليستر سيتي vs بيرنلي .. في الساعة 4 مساءً.

- توتنهام هوتسبير vs واتفورد .. في الساعة 4 مساءً.

- ولفرهامبتون vs ساوثهامبتون ..في الساعة 4 مساءً.

- كريستال بالاس vs مانشستر سيتي .. في الساعة 6:30 مساءً.

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