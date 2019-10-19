رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك والمقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مع فريق المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونجح المارد الأبيض في حصد 7 نقاط من ثلاث مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن بعدما تعادل أمام فريق اف سي مصر بنتيجة هدف لكل فريق في الجولة الماضية، وجمع المقاولون نفس رصيد الزمالك أيضاً في المركز الثالث بالتقاسم مع القلعة البيضاء.

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ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :- 1- الأهلي 9 نقاط.

2- بيراميدز 8 نقاط.

3- المقاولون العرب 7 نقاط.

4- الزمالك 7 نقاط.

5- الاتحاد السكندري 7 نقاط.

6- حرس الحدود 6 نقاط.

7- الإنتاج الحربي 6 نقاط.

8- مصر المقاصة 6 نقاط.

9- الاسماعيلي 6 نقاط.

10- سموحة 5 نقاط.

11- المصري البورسعيدي 4 نقاط.

12- طنطا 4 نقاط.

13- الجونة 4 نقاط.

14- نادي مصر 3 نقاط.

15- طلائع الجيش نقطتين.

16- وادي دجلة نقطتين.

17- اسوان نقطة واحدة.

18- إنبي نقطة واحدة.