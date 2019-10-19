شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه طنطا والزمالك مع المقاصة.. منافسات دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مباراة الأهلي وطنطا، والزمالك والمقاصة.

ويحتل نادي إنبي صدارة جدول المسابقة، وذلك بعدما رفع الفريق البترولي رصيده إلى 15 نقطة محققين العلامة الكاملة في خمس جولات أقيمت بهذه البطولة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أربع انتصارات وتعادل.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الزمالك على الاسماعيلي بهدف نظيف، وفوز الأهلي على الانتاج الحربي بنتيجة 2/0.

وجاءت منافسات الجولة السادسة كالتالي:

المصري X إف سي مصر

طنطا X الأهلي

الانتاج الحربي X وادي دجلة

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الجونة X أسوان

الاتحاد السكندري x الاسماعيلي

الزمالك X مصر المقاصة

سموحة X المقاولون العرب

حرس الحدود X بيراميدز

إنبي X طلائع الجيش