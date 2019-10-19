شكرا لقرائتكم خبر عن السومة 148 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) سجل المهاجم عمر السومة هدفه رقم 108 له مع الأهلي في الدوري، والهدف 148 في جميع المنافسات منذ انضمامه للقلعة الخضراء في 2014 ولعب السومة بشعار النادي الأهلي 159 مباراة في كافة البطولات، وسبق للسومة أن حقق لقب هداف الدوري في ثلاثة مواسم من أصل أربعة مواسم سابقة شارك فيها مع الأهلي.

سجل المهاجم عمر السومة هدفه رقم 108 له مع الأهلي في الدوري، والهدف 148 في جميع المنافسات منذ انضمامه للقلعة الخضراء في 2014 ولعب السومة بشعار النادي الأهلي 159 مباراة في كافة البطولات، وسبق للسومة أن حقق لقب هداف الدوري في ثلاثة مواسم من أصل أربعة مواسم سابقة شارك فيها مع الأهلي.

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