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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) أنهى المدرب الوطني صالح المحمدي مهمته مع الأهلي بدون خسارة، عقب تحقيقه مساء أمس الفوز على التعاون، وخاض الأهلي مع المحمدي منذ استلامه مهام تدريب الفريق أربع مباريات كسب ثلاثاً منها أمام الفتح، الفيحاء والتعاون، وتعادل في واحدة أمام النصر، وسجل مهاجمو الأهلي تحت قيادة المحمدي ثمانية أهداف وتلقت الشباك الخضراء هدفاً وحيداً من التعاون.

أنهى المدرب الوطني صالح المحمدي مهمته مع الأهلي بدون خسارة، عقب تحقيقه مساء أمس الفوز على التعاون، وخاض الأهلي مع المحمدي منذ استلامه مهام تدريب الفريق أربع مباريات كسب ثلاثاً منها أمام الفتح، الفيحاء والتعاون، وتعادل في واحدة أمام النصر، وسجل مهاجمو الأهلي تحت قيادة المحمدي ثمانية أهداف وتلقت الشباك الخضراء هدفاً وحيداً من التعاون.

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