شكرا لقرائتكم خبر عن راحة يومين للاعبي القلعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب صالح المحمدي منح لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين عقب نهاية لقاء الأمس أمام التعاون ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب صالح المحمدي منح لاعبي الأهلي راحة لمدة يومين عقب نهاية لقاء الأمس أمام التعاون ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويُنتظر أن تتزامن عودة التدريبات مساء الإثنين المقبل مع بداية مهمة المدرب السويسري كريستيان جروس مع الأهلي الذي وقع عقداً لتدريب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.



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