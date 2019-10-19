شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي «طار» بالأهلي.. وغادر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل فريق الهلال هيمنته على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد فوزه على ضيفه ضمك، في حين قفز الأهلي لوصافة الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما حقق فريق الفتح انتصاره الأول في الدوري وجاء على حساب جاره العدالة.

فعلى استاد الجوهرة المشعة، قلب فريق الأهلي تأخره أمام ضيفه التعاون بهدف لفوز بثلاثة أهداف، وتناوب على تسجيل أهداف الأهلي كل من: عبدالفتاح عسيري، ودجاجيني تفاريس، وعمر السومة، فيما جاء هدف التعاون عن طريق محترفه هيلدون راموس.

وبذلك يقفز الأهلي لمركز الوصافة برصيد 14 نقطة، فيما تراجع التعاون للمركز الحادي عشر برصيده السابق 7 نقاط.

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وعلى استاد جامعة الملك سعود بالرياض، تجاوز فريق الهلال ضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق كل من: جيوفينكو، وبافيتيمبي قوميز، وكارلوس إدواردو، وشهد اللقاء حصول لاعب ضمك جمعان الدوسري على البطاقة الحمراء.

وبذلك وصل الهلال للنقطة 19 من ستة انتصارات وتعادل محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تراجع ضمك للمركز الـ16 والأخير متجمداً عند رصيده السابق 4 نقاط.

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حقق فريق الفتح فوزه الأول في الدوري على حساب جاره العدالة وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة للعدالة، وأحرز أهداف الفتح ميشال جانوتا، وغوستاف ويكهايم، وميتشيل تي فريدي (هدفين)، ومروان سعدان من ركلة جزاء، فيما أحرز أهداف العدالة حسين العيسى، وكاروليس أندريا (هدفان)، وشهد اللقاء ظهور البطاقة الحمراء المباشرة للاعب العدالة عبدالله الهيمان.

وبذلك يصل الفتح للنقطة الرابعة ويصعد للمركز الـ15 ما قبل الأخير، فيما تراجع العدالة للمركز الـ11 برصيده السابق 7 نقاط.