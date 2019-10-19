شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة الوحدة تصطدم بالاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تتواصل مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 مباريات؛ تجمع الأولى فريقي الشباب والاتفاق عند الساعة 6:05م، ويحل النصر ضيفاً على الرائد عند الساعة 6:10م، فيما يتواجه الوحدة والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

البحث عن الانتصار الثالث

على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، يدخل فريق الشباب صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء محتلاً المركز السابع برصيد 9 نقاط جمعها من فوزين و3 تعادلات وخسارة وحيدة، وأحرز مهاجموه 5 أهداف وعليه 4 أهداف، أما فريق الاتفاق فإنه ما زال يعاني في مراكز المؤخرة، إذ يحتل المركز 12 برصيد 6 نقاط من فوزين و4 خسائر، وسجل من الأهداف 10 وعليه 8، ويسعى الفريقان لتحقيق النقاط الثلاث للقفز لمراكز المقدمة.

النصر في مطب الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، يدخل فريق الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين وخسارتين ويتبقى له لقاء مؤجل، فيما أحرز هجومه 6 أهداف وعليه 11 هدفاً، أما حامل اللقب فريق النصر فإنه يبحث عن النقاط الثلاث لوقف نزيف النقاط، إذ يحتل العالمي المركز الثامن برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة، وأحرز مهاجموه 3 أهداف فقط وعليه هدف وحيد.

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مواصلة الانتصار للفرسان

على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، يدخل فريق الوحدة لقاءه أمام الاتحاد وهو في مركز الوصافة بعد المتصدر الهلال برصيد 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وخسارتين وله 7 أهداف وعليه 5 أهداف، ويسعى الفريق لمواصلة سلسلته الانتصارية، إذ فاز في 4 لقاءات متتالية ويبحث عن الخامس في لقاء الليلة.

أما الاتحاد فإنه يدخل اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات ومثلها هزائم، وله 11 هدفاً وعليه 10 أهداف، ويسعى مدربه التشيلي خوسيه سييرا للظفر بالفوز وإعادة ثقة الجمهور الاتحادي به بعد المستويات المتفاوتة التي قدمها الفريق.

الشباب × الاتفاق