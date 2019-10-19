ثلاثي دولي يدعم الوحدة الليلة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) استعاد مدرب الوحدة دانييل كارينيو خدمات الدولي الأسترالي كرايج غودوين وثنائي المنتخب الأولمبي راكان الشملان وحسان تمبكتي، حيث شاركوا في التدريبات بفاعلية كبيرة وأبدوا جاهزية تامة قبل مواجهة الليلة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز استعاد مدرب الوحدة دانييل كارينيو خدمات الدولي الأسترالي كرايج غودوين وثنائي المنتخب الأولمبي راكان الشملان وحسان تمبكتي، حيث شاركوا في التدريبات بفاعلية كبيرة وأبدوا جاهزية تامة قبل مواجهة الليلة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. وكان الفريق الوحداوي قد اختتم تحضيراته للمواجهة بمران أجراه مساء أمس على ملعبه في مكة وسط مشاركة فاعلة من كافة العناصر بمن فيهم العائدون للتو من الأسبوع الدولي.



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