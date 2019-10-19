شكرا لقرائتكم خبر عن وآخرتها يا سامي! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تواصلت قضية الأحاديث الإعلامية لرئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر والخاصة بوجود مبلغ 170 مليونا غير مدققة في حسابات نادي الهلال، حيث دخلت أمس رابطة دوري المحترفين على الخط وأصدرت بياناً رسمياً نفت من خلاله ما ذكره سامي الجابر حول رفع شركات التدقيق لقوائم مالية بشأن مبلغ الـ170 مليون غير المدققة لرابطة دوري المحترفين، وأشارت الرابطة في بيانها الصادر أمس على أنها تتلقى نهاية كل موسم رياضي قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم لكافة الأندية المشاركة في الدوري كتمطلب رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي بالفعل ما تلقتها الرابطة من نادي الهلال، مشيرة إلى أن غير ذلك من التقارير ليس من اختصاص الرابطة ولم يرفع لها أي شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلامياً، وأكدت رابطة دوري المحترفين أنها ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لديها، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة.

يُذكر أن قضية مبلغ الـ 170 مليون ريال غير المدققة كان قد أثارها رئيس نادي الهلال الأسبق سامي الجابر في الموسم الماضي وشهدت ردود فعل واسعة، حيث أشار وقتها إلى أنه قدم تقارير بشأن هذا المبلغ المفقود عبر شركات التدقيق المالي وتم رفعه للهيئة العامة للرياضة، قبل أن تتدخل الهيئة وتصدر بياناً رسمياً الأربعاء الماضي، حيث نفت تماماً تلقيها أي تقرير بهذا الخصوص، ما دفع سامي الجابر للرد عبر حسابه الشخصي في «تويتر» حيث أشار إلى أن التقارير المالية تم رفعها إلى رابطة دوري المحترفين وليس الهيئة، لتتدخل الرابطة أمس وتنفي تماماً تلقيها أي تقارير مالية بهذا الشأن.

وينتظر أن تشهد القضية توسعاً أكبر في الأيام المقبلة خصوصاً مع نفي كافة الجهات الرياضية الرسمية تلقيها تقارير مالية بشأن المبلغ المفقود خلال فترة إدارة الكابتن سامي الجابر.