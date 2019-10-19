الغزال الأسمر ضيف «تنوين» في الظهران

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) يحل اليوم السبت اللاعب السابق والمدرب الحالي الفرنسي تيري هنري الملقب بالغزال الأسمر، ضيفاً على فعاليات تنوين إثراء التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران ضمن مبادرات أرامكو يحل اليوم السبت اللاعب السابق والمدرب الحالي الفرنسي تيري هنري الملقب بالغزال الأسمر، ضيفاً على فعاليات تنوين إثراء التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران ضمن مبادرات أرامكو السعودية المعروفة بـ(موسم إثراء للإبداع). وسيتواجد الغزال الأسمر على خشبات مسرح إثراء للالتقاء بمحبيه ومعجبيه والحديث معهم عن مسيرته الكروية والتدريبية وذكرياته مع منتخب بلاده وقصة تحقيق لقب كأس العالم عام 98 في فرنسا والإنجازات التي حققها مع الأندية التي لعب لها طوال مشواره الكروي. يذكر أن هنري المولود عام 1977 لعب لأندية عدة، وهي: موناكو الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وبرشلونه الإسباني ونيويورك ريد بولز الأمريكي، بإضافة إلى مسيرته التدريبية وتمثيله صفوف منتخب بلاده (فرنسا). ودعت إثراء الراغبين بالحضور ومشاهدة الغزال الأسمر الفرنسي هنري بحجز مقاعدهم من المنصة الخاصة بموقع إثراء على الشبكة العنكبوتية.



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