شكرا لقرائتكم خبر عن فضية طاولة مصر الدولية للشريف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

اختتمت منافسات الفرق لبطولة مصر الدولية (ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بشرم الشيخ، وحقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف بالمشاركة مع لاعب منتخب بولندا (فرق) المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارتهما من المنتخب المصري (A ) بنتيجة 3-1، وشهدت المباراة منافسة قوية من كل الطرفين وحل المنتخب المصري (B) ثالثاً.

وتوج رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة الطاولة الفرق الفائزة بالبطولة.

وانطلقت أمس الجمعة منافسات الفردي والزوجي على مدار 3 أيام ويمثل منتخبنا في منافسات الفردي كل من تركي المطيري وخالد الشريف وعبدالله الزهراني وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم.

ويشارك في البطولة أكثر من 132 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة من بينها (السعودية - مصر - الجزائر - البحرين - كازاخستان- الهند - لبنان - نيجيريا - بولندا - روسيا - تونس - أوكرانيا).