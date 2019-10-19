شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية في ممتاز الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ (جدة) تقام اليوم (السبت) 4 مباريات في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، الذي تتقاسم صدارته 4 فرق هي (الهلال، والأهلي، والاتحاد، والوحدة) بالعلامة الكاملة 6 نقاط. وتأتي مباراة الوحدة والهلال كأقوى مباريات هذه الجولة، إذ ستلعب على صالة الشرائع بمكة المكرمة في الـ3 عصراً. ويقود اللقاء أمين الطريفي، ومحمد الثنيان (حكم ثان)، ومشعل الخضري مسجلاً. ويحل الأهلي ضيفاً على الابتسام في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام في التوقيت نفسه. ويقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي، وسعد الدوسري (حكم ثان)، وعلي المدرهم مسجلاً، فيما يلتقي الاتحاد والفيصلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة. ويقود اللقاء محمد الحناكي، وخالد عالم (حكم ثان)، وحسين عسيلان مسجلاً، فيما يستضيف الهداية الموج على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويقودها يعقوب السبت، وعبدالله الوردي (حكم ثان)، وماهر المطوع مسجلاً.

تقام اليوم (السبت) 4 مباريات في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، الذي تتقاسم صدارته 4 فرق هي (الهلال، والأهلي، والاتحاد، والوحدة) بالعلامة الكاملة 6 نقاط. وتأتي مباراة الوحدة والهلال كأقوى مباريات هذه الجولة، إذ ستلعب على صالة الشرائع بمكة المكرمة في الـ3 عصراً. ويقود اللقاء أمين الطريفي، ومحمد الثنيان (حكم ثان)، ومشعل الخضري مسجلاً. ويحل الأهلي ضيفاً على الابتسام في صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام في التوقيت نفسه. ويقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي، وسعد الدوسري (حكم ثان)، وعلي المدرهم مسجلاً، فيما يلتقي الاتحاد والفيصلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة. ويقود اللقاء محمد الحناكي، وخالد عالم (حكم ثان)، وحسين عسيلان مسجلاً، فيما يستضيف الهداية الموج على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويقودها يعقوب السبت، وعبدالله الوردي (حكم ثان)، وماهر المطوع مسجلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات نارية في ممتاز الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.