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جدة - عمرو شويل كوكا : كهربا معرض للإيقاف عامين بسبب الزمالك تحدث أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، عن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي مع الزمالك، واحتمالية انضمامه للأهلي.

قال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "ألتقي مع كهربا في البرتغال بشكل دائم، أرى أنه إذا انتهى عقده مع الزمالك فليس هناك أزمة لأنه وقتها سيصبح لاعبًا حرًا".

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وواصل: "أما إذا كان عقده مستمر كما يؤكد مسئولو الزمالك، فإن اللاعب ارتكب خطأ كبير جدًا، في أوروبا هذه الأمور قد تؤدي لإيقاف اللاعب موسمين".

وأتم: "في النهاية أتمنى لكهربا أفضل شئ لأنه شخص رائع وأعتز به كثيرًا".