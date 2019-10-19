شكرا لقرائتكم رؤساء الأندية يطالبون اتحاد الكرة تأجيل إنطلاق دورى القسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد رؤساء أندية القسم الثانى اجتماعا بأحد الفنادق، وطلبوا تأجيل تطبيق دورى المحترفين بعد قرار اتحاد الكرة بتطبيقه فى الموسم المقبل.
وتبدأ مسابقة دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى وتنتهي في النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهي الدور الأول في 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوي التي تستمر طوال شهر يناير.
فيما تستأنف المسابقة دورها الثاني، في النصف الثاني من يناير ، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.
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