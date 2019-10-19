شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : هستقبل فريق جينيراسيون وهبوس رئيس ناديهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سيستقبل رئيس نادى جينيراسيون فوت بطل السنغال فى القاهرة قبل مواجهتهما فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم أنا مستعد أعزم فريق جينراسيون فوت، هنستقبلهم أحسن استقبال، وممكن أبوس رئيس ناديهم ". الجدير بالذكر أن فريق جينيراسيون فاز على الزمالك فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف قبل أن يشهد لقاء العودة العديد من التوترات بعد إنسحاب بطل السنغال وقرار الكاف بإعادة اللقاء.

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