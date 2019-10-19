شكرا لقرائتكم كوكا يكشف تفاصيل أزمة الونش وأشرف على "انستجرام" في المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "الأزمة بدأت عندما قامت فتاة بعمل لايك على صور عديدة لنا، فقمنا بمشاهدة الاستوري الخاص بها، ثم أرسلت رسائل إلى أيمن أشرف والونش ووردة".

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وتابع: "لم يحدث منا أي تجاوز سوى ذلك فقط، وأعتقد أن رؤية الاستوري لا يعد خطأ من اللاعبين على الإطلاق".

وواصل: "هذه الفتاة ترغب في أن يتحدث عنها الجميع وتحصل على شهرة من خلال أمر تافه جدًا".