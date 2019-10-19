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شكرا لقرائتكم كاف يتجه لإقامة سوبر الزمالك والترجى فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف الموقع التونسي أن "الكاف" سيعيد الأمور إلى نصابها بداية من النسخة القادمة لبطولة كأس السوبر الأفريقي بإقامة المباراة على ملعب الفريق الفائز بلقب دوري ابطال افريقيا، وبالتالي سيحتضن ملعب "رادس" للمباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الترجي والزمالك.
وكانت النسخة الماضية من مسابقة كأس السوبر الافريقي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وجمعت بين ناديا الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.
جدير بالذكر أن ساميون ادامو مدير المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" أوضح لـ"اليوم السابع" في وقت سابق ان الاعلان عن ملعب وموعد مباراة السوبر سيتم تحديدهما خلال اسبوعين.
واضاف ادامو انه لا صحة للانباء التي تحدثت عن اقامة المباراة في قطر كما حدث في الموسم الماضي بمباراة الترجي والرجاء البيضاوي المغربي.
وكان الترجي التونسي توج بطلاً للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا، فيما حصل الزمالك على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.
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