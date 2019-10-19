شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : عندى استعداد ألعب السوبر في تونس وما روحش قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مستعد لمواجهة الترجى التونسى على لقب السوبر الأفريقى فى قلب تونس مؤكدا أنه لن يلعب فى قطر من أجل الحصول على صفيحة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" أنا مستعد ألعب السوبر في تونس أرض الترجي، وما روحش قطر التى تحرض على قتل المصريين وبتشجع الإرهابين، مش هروح هناك اخد صفيحة وأرجع".

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تابع رئيس الزمالك :" إيقاف الزمالك 3 سنين لو ملعبناش السوبر ؟ والله لو كلفتني النزول للدرجة الثالثة، ولا يهمنى السوبر الأفريقي".

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بينما توج الترجى التونسى بدورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى.