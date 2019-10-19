كوكا يوضح حقيقة التحرش بفتاة في حمام السباحة خلال معسكر أمم أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل كوكا يوضح حقيقة التحرش بفتاة في حمام السباحة خلال معسكر أمم أفريقياكشف أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجاء البرتغالي، حقيقة تحرشه بفتاة في البيسين خلال معسكر المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.
قال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "كنت مصاب وأحاول السير في البيسين، وكانت هناك فتاة لكني كنت بعيد عنها، حدث لمس منها لا أعلم بقصد أم لا".
وتابع: "كريم عبده الحارس الشخصي للاعبي المنتخب تحدث معها بأنه لا يجب أن تقترب مني لأني مصاب، ثم تطورت الأمور إلى أزمة كبرى".
وواصل: "لم أحتك بها من قريب أو بعيد، ولا أعلم لماذا وصلت الأزمة إلى هذه الدرجة من الأساس".
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