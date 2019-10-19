شكرا لقرائتكم كوكا يوضح حقيقة التحرش بفتاة في حمام السباحة خلال معسكر أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوكا يوضح حقيقة التحرش بفتاة في حمام السباحة خلال معسكر أمم أفريقيا كشف أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجاء البرتغالي، حقيقة تحرشه بفتاة في البيسين خلال معسكر المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.

قال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "كنت مصاب وأحاول السير في البيسين، وكانت هناك فتاة لكني كنت بعيد عنها، حدث لمس منها لا أعلم بقصد أم لا".

Advertisements

وتابع: "كريم عبده الحارس الشخصي للاعبي المنتخب تحدث معها بأنه لا يجب أن تقترب مني لأني مصاب، ثم تطورت الأمور إلى أزمة كبرى".

وواصل: "لم أحتك بها من قريب أو بعيد، ولا أعلم لماذا وصلت الأزمة إلى هذه الدرجة من الأساس".