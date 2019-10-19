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جدة - عمرو شويل كوكا: عبد الستار صبري محبوب جدًا في البرتغالي

أكد أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، أن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، يحظى بشعبية كبيرة في البرتغال.

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "معظم الجماهير عندما قابلتني في البرتغال خلال بداية مسيرتي مع براجا كانوا دائمًا يرددون صبري صبري، وعندما أحضر لي أحدهم صورة وجدته عبد الستار صبري نجم المنتخب السابق".

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وواصل أن عبد الستار يحظى بشعبية كبيرة خاصة وأنه كان يلعب في بنفيكا البرتغالي، حيث إن هذا الفريق في البرتغال مثل الأهلي والزمالك في مصر.

ولفت إلى أن الجماهير أيضًا كانت تسأله عن مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق خاصة وأنه احترف لفترة في الدوري البرتغالي.