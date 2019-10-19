شكرا لقرائتكم كوكا: لاعبو المنتخب عنفوا وردة وهذا سبب خروجنا من أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال كوكا في تصريحات تلفزيونية: "شعرنا خلال المباريات أننا بعيدين عن بعضنا البعض داخل الملعب، لكن لا يوجد لاعب لم يلعب بروح".
وتابع أن اللاعبين عنفوا عمرو وردة، لكن الأزمة الخاصة به لم تشتت تركيز أي لاعب، موضحًا أن مساعدة اللاعبين معه جاءت خوفًا على مستقبله كلاعب كرة.
وواصل: "من غير المنطقي أن يفرح الجمهور في شخص أخطأ، عمرو وردة أبلغني أن أزمة الفتاة التي حدثت في معسكر أمم أفريقيا كانت منذ سنة أو اثنين".
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