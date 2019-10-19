شكرا لقرائتكم كوكا ردا على تصريحات هاني رمزي: الموضوع يزعل إيه لزمته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوكا ردًا على تصريحات هاني رمزي: "الموضوع يزعل إيه لزمتهأبدى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، استياءه من تصريحات هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتابع: "أرى أن تصريحات رمزي ليس لها داع، لقد انتقدني رغم أنه جاء لليونان لمتابعتي مع أوليمبياكوس وشاهدني في مباراتين ربنا جعلهم الأفضل لي بالدوري الموسم الماضي".
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