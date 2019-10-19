شكرا لقرائتكم كوكا ردا على تصريحات هاني رمزي: الموضوع يزعل إيه لزمته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوكا ردًا على تصريحات هاني رمزي: "الموضوع يزعل إيه لزمته أبدى أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، استياءه من تصريحات هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال كوكا في تصريحات تصريحات تلفزيونية: "شئ سيء عندما يردد المدرب نفس ما يقال عبر وسائل الإعلام المختلفة، هل تحاول تبرئة نفسك مما حدث ؟".

وتابع: "أرى أن تصريحات رمزي ليس لها داع، لقد انتقدني رغم أنه جاء لليونان لمتابعتي مع أوليمبياكوس وشاهدني في مباراتين ربنا جعلهم الأفضل لي بالدوري الموسم الماضي".