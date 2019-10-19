الموجز
أعلن رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبدالمنعم شطة، عن مفاجأة كبيرة بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي.
وقال شطة، في تصريحات أوردتها صحيفة مغربية مساء أمس الجمعة، إنه من المحتمل استبعاد نادي الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي.
وأوضح أن استبعاد الزمالك من مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي قد يعود إلى رفض القلعة البيضاء خوض مباراة السوبر في دولة قطر.
وقال شطة: "في حال رفض الزمالك خوض مباراة الزمالك بقطر، فان الإتحاد الإفريقي سيضطر إلى استبداله بالفريق المغربي نهضة بركان الذي لعب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك".
يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، كان قد أعلن في وقت سابق عن رفضه الانتقال لقطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. استبعاد الزمالك من السوبر الإفريقي «محتمل» والكاف يكشف عن النادي البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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