مفاجأة.. استبعاد الزمالك من السوبر الإفريقي «محتمل» والكاف يكشف عن النادي البديل

الموجز

أعلن رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبدالمنعم شطة، عن مفاجأة كبيرة بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي.

وقال شطة، في تصريحات أوردتها صحيفة مغربية مساء أمس الجمعة، إنه من المحتمل استبعاد نادي الزمالك من مباراة السوبر الإفريقي.

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وأوضح أن استبعاد الزمالك من مواجهة الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي قد يعود إلى رفض القلعة البيضاء خوض مباراة السوبر في دولة قطر.

وقال شطة: "في حال رفض الزمالك خوض مباراة الزمالك بقطر، فان الإتحاد الإفريقي سيضطر إلى استبداله بالفريق المغربي نهضة بركان الذي لعب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك".

يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، كان قد أعلن في وقت سابق عن رفضه الانتقال لقطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي فيها.