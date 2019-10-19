كوكا: رفض عروض الزمالك وبيراميدز من أجل الأهلي

الموجز

قال أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وفريق سبورتنج براجا البرتغالي، إنه تلقى عروضاً غير رسمية من الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما.

وأوضح كوكا، في تصريحات خلال برنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معه للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأضاف أن هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، إلا أنه رفض لرغبته في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبته في اللعب للنادي الأهلي في حال عودته إلى مصر.

وأشار إلى أن نفس السيناريو قد تكرر مع نادي بيراميدز في الصيف قبل الماضي وتحديدًا بعد كأس العالم الأخير، لكنه رفض لنفس السبب.

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وعن مفاوضات الأهلي للتعاقد معه، أكد كوكا أن القلعة الحمراء لم تتحدث معه من قريب أو من بعيد، مشيراً إلى أن هدفه الحالي هو الاستمرار في الاحتراف.

وكان كوكا قد لعب في صفوف النادي الأهلي في عام 2011، قبل أن ينتقل إلى البرتغال واللعب في فريق ريو أفي.

وفي صيف عام 2015، انتقل كوكا إلى فريق سبورتنج براجا، تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.

وشارك كوكا في 7 مباريات مع براجا خلال هذا الموسم نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.