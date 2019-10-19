دي ماريا يقود سان جيرمان لتعزيز صدارته بفوز كبير على نيس









اسماء السيد - أثبت أنخيل دي ماريا مرة أخرى مدى أهميته لباريس سان جيرمان بعد أن سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز 4-1 على مستضيفه نيس ليعزز صدارته بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات بعد أن أكمل نيس، الذي قلص الفارق في الشوط الثاني عبر اجناتيوس جاناجو، المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد ويلان سيبريان وكريستوف ايريل في آخر 20 دقيقة.

ونزل كيليان مبابي بديلا في الدقائق الأخيرة ليكمل الانتصار ويحتفل بعودته من الإصابة.

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ويحتل نيس المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وسيلعب نانت، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، مع ميتز غدا السبت بينما سيظهر رودي جارسيا المدرب الجديد لأولمبيك ليون لأول مرة على ملعب فريقه أمام ديجون.

ملخص المباراة: