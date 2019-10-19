شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة يطير إلى المغرب لحضور البطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير اليوم مجدى ابو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة إلى المغرب، لحضور فعاليات البطولة العربية للأندية، والمقرر لها فى الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجارى .
ومن المقرر أن يحضر أبو فريخة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى الذى يقام على هامش البطولة العربية، ويأتى حضوره بصفته نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، وكذلك رئيسا للجنة الفنية للبطولة .
يذكر أن البطولة يشارك بها من مصر فريقى الجزيرة والاتحاد السكندرى
وقد غادر الفريقان على المغرب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المنافسات، حيث يتم خوض تدريبات هناك قبل بدء المنافسات .
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فريخة يطير إلى المغرب لحضور البطولة العربية للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.