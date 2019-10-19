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أبو فريخة يطير إلى المغرب لحضور البطولة العربية للأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير اليوم مجدى ابو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة إلى المغرب، لحضور فعاليات البطولة العربية للأندية، والمقرر لها فى الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجارى .

ومن المقرر أن يحضر أبو فريخة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى الذى يقام على هامش البطولة العربية، ويأتى حضوره بصفته نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، وكذلك رئيسا للجنة الفنية للبطولة .

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يذكر أن البطولة يشارك بها من مصر فريقى الجزيرة والاتحاد السكندرى

وقد غادر الفريقان على المغرب فى إطار الاستعداد للمشاركة فى المنافسات، حيث يتم خوض تدريبات هناك قبل بدء المنافسات  .

 

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