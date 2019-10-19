شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يوضح حقيقة التحرش بفتاة فى "البيسين".. وموقف اللاعبين من "وردة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجاء البرتغالى، حقيقة تحرشه بفتاة فى "البيسين" خلال معسكر المنتخب الوطنى فى بطولة أمم أفريقيا.

قال كوكا في مقابلة تليفزيونية: "كنت مصاب وأحاول السير فى البيسين، وكانت هناك فتاة لكنى كنت بعيد عنها، حدث لمس منها لا أعلم بقصد أم لا".

وتابع: "كريم عبده الحارس الشخصى للاعبى المنتخب تحدث معها بأنه لا يجب أن تقترب منى لأنى مصاب، ثم تطورت الأمور إلى أزمة كبرى".

وواصل: "لم أحتك بها من قريب أو بعيد، ولا أعلم لماذا وصلت الأزمة إلى هذه الدرجة من الأساس".

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وعن تفاصيل أزمته هو وأيمن أشرف ومحمود الونش وعمرو وردة فى معسكر المنتخب بأمم أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال كوكا "الأزمة بدأت عندما قامت فتاة بعمل لايك على صور عديدة لنا، فقمنا بمشاهدة الأستورى الخاص بها، ثم أرسلت رسائل إلى أيمن أشرف والونش ووردة". وتابع: "لم يحدث منا أى تجاوز سوى ذلك فقط، وأعتقد أن رؤية الاستورى لا يعد خطأ من اللاعبين على الإطلاق". وأكمل حديثه: "هذه الفتاة ترغب فى أن يتحدث عنها الجميع وتحصل على شهرة من خلال أمر تافه جدًا".

وأكد كوكا ، أن اللاعبين عنفوا عمرو وردة، لكن الأزمة الخاصة به لم تشتت تركيز أى لاعب، موضحًا أن مساعدة اللاعبين جاءت خوفًا على مستقبله كلاعب كرة.

وأردف، "من غير المنطقي أن يفرح الجمهور في شخص أخطأ، عمرو وردة أبلغنى أن أزمة الفتاة التى حدثت في معسكر أمم أفريقيا كانت منذ سنة أو اثنين".