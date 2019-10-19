شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى تطلب تأجيل انطلاق الدورى أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طلب رؤساء أندية القسم الثانى، من اتحاد الكرة تأجيل انطلاق دورى القسم الثانى الجديد لمدة أسبوع، لحين حسم الموعد النهائى لتطبيق دورى المحترفين فى الممتاز "ب".

وعقد رؤساء أندية القسم الثانى اجتماعا بأحد الفنادق، وطلبوا تأجيل تطبيق دورى المحترفين بعد قرار اتحاد الكرة بتطبيقه فى الموسم المقبل.

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وتبدأ مسابقة دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر الجارى وتنتهى فى النصف الأول من أبريل 2020 قبل شهر رمضان المعظم، على أن ينتهى الدور الأول في 31 ديسمبر قبل بدء فترة الانتقال الشتوي التي تستمر طوال شهر يناير.

فيما تستأنف المسابقة دورها الثاني، في النصف الثاني من يناير ، وبذلك تستفيد جميع الأندية من فترة الانتقالات الشتوية بعد شكواها من عدم الاستفادة بها الموسم الماضي.