شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إقامة جولة كروية عربية خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو النادي الاهلي خوض أكثر من مباراة ودية مع فرق عربية وأوربية خلال فترة توقف الدوري في نوفمبر المقبل لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) والمنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام في مصر خلال نفس التوقيت.

وقال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهاز الفني للاستغلال فترة توقف الدوري المقبلة في خوض أكثر من مباراة ودية مع أندية أوربية وأخرى عربية.

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واوضح المصدر أن هذه المباريات من الممكن أن تقام خارج مصر حيث يرغب مسئولو النادي في إقامة معسكر لعدة أيام خارج مصر يخوض فيه الفريق مباراتين وديتين بدون لاعبيه الدوليين ، وشدد المصدر على أن إدارة النادي تبحث حالياً إمكانية تنفيذ هذا الأمر لاسيما وأن الفريق سيكون غير مكتمل الصفوف حيث سيتواجد عدد كبير من لاعبيه مع المنتخبين الأول والأولمبي.

وأشار المصدر إلى أن هناك أندية خارجية تُرحب بمواجهة الاهلي لكن الأمر متوقف على إرتباطات الفريقين وكذلك اللاعبين الذين سيكونوا متواجدين مع الاهلي خلال فترة المعسكر الخارجي.