شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين والمجموعات العلمية" يعلنان الانسحاب من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب ناديا الإعلاميين والمجموعات العلمية من دورى الكرة النسائية، الذى انطلق أمس الجمعة، حيث لم تقم مباراة الاعلاميين ووادى دجلة بعدما أعلن الأول انسحابه من مسابقة الدورى هذا الموسم، كما انسحب المجموعات العلمية من المسابقة.

وشهدت الجولة الأولى فوزا كبيرا للطيران على المؤسسة العمالية بستة أهداف مقابل هدف، وأحرز الطيران الهدف الأول فى الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق نورا محمد وتعادل للمؤسسة داليا كمال غي الدقيقة 18.

وتمكنت ندى رشدى من تسجيل الثانى للطيران فى الدقيقة 35 وأحرزت ندى نصر الهدف الثالث للطيران فى الدقيقة 38، وفى الشوط الثانى أحرز الطيران الهدف الرابع في الدقيقة ٧ عن طريق نورا محمد عبد الحميد.