"الإعلاميين والمجموعات العلمية" يعلنان الانسحاب من دورى الكرة النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحب ناديا الإعلاميين والمجموعات العلمية من دورى الكرة النسائية، الذى انطلق أمس الجمعة، حيث لم تقم مباراة الاعلاميين ووادى دجلة بعدما أعلن الأول انسحابه من مسابقة الدورى هذا الموسم، كما انسحب المجموعات العلمية من المسابقة.
وشهدت الجولة الأولى فوزا كبيرا للطيران على المؤسسة العمالية بستة أهداف مقابل هدف، وأحرز الطيران الهدف الأول فى الدقيقة 10 من الشوط الأول عن طريق نورا محمد وتعادل للمؤسسة داليا كمال غي الدقيقة 18.
وتمكنت ندى رشدى من تسجيل الثانى للطيران فى الدقيقة 35 وأحرزت ندى نصر الهدف الثالث للطيران فى الدقيقة 38، وفى الشوط الثانى أحرز الطيران الهدف الرابع في الدقيقة ٧ عن طريق نورا محمد عبد الحميد.
ومن ركلة جزاء فى الدقيقة 14 أحرزت ندى رشدي الهدف الخامس فيما تمكنت إيناس مصطفى من تسجيل الهدف السادس في الدقيقة 22، فيما تمكن فريق كفر سعد من تحقيق الفوز على مركز شباب الأميرية بهدف دون رد عن طريق ماجى مجدى الهدف الأول لكرة سعد الدقيقة 43 من الشوط الأول.
وفاز الترام على مركز شباب بشتيل بهدفين لهدف سجل رودينا عبد الرسول وشروق ابراهيم للترام وأحرزت كاميليا كريم هدف بشتيل.
فيما انتهت مباراة المصرى والصيد بالمحلة بالتعادل السلبي.
وبعد نتائج الجولة الأولى يتربع الطيران على قمة جدول الدورى بثلاثة نقاط وفى رصيده 6 أهداف.
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