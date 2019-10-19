شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: لم أهرب من الأهلى و أزمة بالقلب تهدد مشوارى الاحترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن كوكا مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي والمنتخب الوطني الاول، أنه تلقى مفاوضات من نادي الزمالك وبيرايمدز في الفترة الماضية تمهيدا لانضمامه للفريق الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية وبيراميدز عقب بطولة كأس العالم الماضى .

وأوضح أحمد حسن كوكا خلال تصريحات تلفزيوينة عن كواليس رحيله عن النادي الاهلي، " كنت اتواجد مع منتخب الشباب مواليد91 تحت قيادة ضياء السيد، وكنا نخوض مباراتين وديتين في البرتغال، وبعض المسئولين في البرتغال اشادوا بمستواي وتحدثوا مع والدي بشأن انضمامي لنادي ريو افيو تم تصعيدي للفريق الاول في النادي الاهلي في عهد مانويل جوزيه، فوجئت بعد ذلك بنزولي للتدريب مع فريق الناشئين، وفي هذه اللحظة قررت الموافقة على الانتقال للبرتغال ولم اهرب من الاهلي كما يردد البعض، لانني كنت لا ارتبط بعقد مع الاهلي و نجل مانويل جوزيه المدير الفني الاسبق للقلعة الحمراء، لم يكن له علاقه باحترافه في الدوري البرتغالي".

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وأشار أحمد حسن كوكا، إلى أن مشكلة صحية بالقلب تسببت في فشل انتقاله الى نادي بنفيكا البرتغالي ، و كان هناك أندية أخرى تتفاوض معي لكنها حذروا من الحديث عن مشكلة القلب، من بينهم بازل السويسري ‏وفيورنتينا الإيطالي .