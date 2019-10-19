شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُكافئ فايلر ومعاونيه بـ100 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ومعاونيه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينيكل مدرب الأحمال البدنية بالفريق على 100 ألف دولار من النادي مكافأة الفوز بالسوبر المحلي مؤخراً. وقامت إدارة الاهلي مؤخراً بصرف مكافأة الفوز ببطولة السوبر التي حسمها الاهلي لصالحه بالفوز على الزمالك 3 / 2 . وحصل فايلر ومعاونيه يانكون وبينيكل على 100 ألف دولار مؤخراً وهي تمثل نسبة تم الإتفاق عليها خلال توقيع عقود تدريب الفريق قبل ما يقرب من 50 يوماً.

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