الزمالك وعودة الدوريات الأوروبية.. تعرف بالمواعيد على أبرز مباريات السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة في مختلف البطولات سواء في مسابقة الدوري أو بعودة الدوريات الأوروبية المختلفة بعد نهاية الأسبوع الدولي.

أبرز مباريات اليوم هيّ لقاء الزمالك في مسابقة الدوري عندما يواجه المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الخامس.

ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات السبت:

الدوري المصري:

الزمالك × المقاولون العرب.. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.

الدوري الإنجليزي:

تشيلسي × نيوكاسل .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

كريستال بالاس × مانشستر سيتي .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

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الدوري الإسباني:

إيبار × برشلونة .. الموعد 1 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

أتلتيكو مدريد × فالنسيا .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

مايوركا × ريال مدريد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس × بولونيا .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

الدوري الألماني:

أوجسبورج × بايرن ميونيخ .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.

بوروسيا دورتموند × مونشنجلادباخ .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.