محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات المهمة في مختلف البطولات سواء في مسابقة الدوري أو بعودة الدوريات الأوروبية المختلفة بعد نهاية الأسبوع الدولي.
أبرز مباريات اليوم هيّ لقاء الزمالك في مسابقة الدوري عندما يواجه المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الخامس.
ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة لأبرز مباريات السبت:
الزمالك × المقاولون العرب.. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون سبورت، تايم سبورت.
تشيلسي × نيوكاسل .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
كريستال بالاس × مانشستر سيتي .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.
إيبار × برشلونة .. الموعد 1 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد × فالنسيا .. الموعد 4 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
مايوركا × ريال مدريد .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.
يوفنتوس × بولونيا .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.
الدوري الألماني:
أوجسبورج × بايرن ميونيخ .. الموعد 3:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
بوروسيا دورتموند × مونشنجلادباخ .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك وعودة الدوريات الأوروبية.. تعرف بالمواعيد على أبرز مباريات السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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