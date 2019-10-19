"بسبب الأهلي".. كوكا: رفضت الانتقال للزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى مفاوضات غير رسمية من جانب الزمالك وبيراميدز للانتقال إلى صفوفهما.

وأضاف "كوكا" في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وتابع :"هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".

وأكمل :"نفس السيناريو تكرر مع بيراميدز في الصيف قبل الماضي وتحديدًا بعد كأس العالم الأخير إلا أنني رفضت لنفس السبب".

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وعن وجود محاولات من جانب الأهلي لضمه، أجاب :"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في الاحتراف".

كوكا صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 قبل أن يرحل للبرتغال عبر فريق ريو أفي.

وانتقل كوكا إلى فريق سبورتنج براجا في صيف 2015 تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.

وشارك كوكا في سبع مباريات مع براجا خلال هذا الموسم نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.