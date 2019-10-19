محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2019.
رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي
مدرب الأهلي السابق لمصراوي: مستوى الشناوي يؤهله للدوري الإنجليزي
كابونجو يُهدد بالرحيل عن الزمالك
كلوب يثير الغموض حول صلاح قبل مواجهة يونايتد
"لا نهتم بالتقارير".. الاتحاد السويسري يوضح حقيقة التعاقد مع فايلر
رسميا.. برشلونة وريال مدريد يتفقان على موعد الكلاسيكو
"يحتاج للراحة 3 أسابيع".. طبيب الخطيب يوضح حالته الصحية
"ماني ينافسه".. هل ينتقل صلاح إلى ريال مدريد؟
الاتحاد يرفض مزاحمة الأهلي ويتعادل أمام دجلة
حكم نهائي أمم أفريقيا يدير مواجهة الزمالك وجينيراسيون
الفوز الأول.. الحدود يمنع الإسماعيلي من ملاحقة الأهلي
"نسعى لتجنبهم".. مدرب صنداونز يرفض مواجهة الأهلي مجددًا
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. صلاح يعود لاهتمام مدريد.. وكونغولي يهدد الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.