"نسعى لتجنبهم".. مدرب صنداونز يرفض مواجهة الأهلي مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أنه يسعى لتجنب مواجهة الأندية الكبيرة في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات لصحيفة "Soccer Laduma" اليوم الجمعة:"أريد إنهاء دور المجموعات متصدرًا من أجل عدم مقابلة الأندية العملاقة مجددًا مثل الأهلي والترجي".

وتابع :"في النسخة الماضية اعتقدنا أننا سنتجنب أحد الفرق الكبيرة إلا أننا واجهنا الأهلي".

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وعن مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، كشف :"أصبحنا نشعر بالملل عند مواجهة بطل المغرب بصورة مستمرة في النسخ الماضية".

وأنهى :"بدأنا نتحسن أمام الوداد خاصة عندما نواجهم في المغرب إلا أننا نخسر دائمًا بهدف دون رد".

ويتواجد صنداونز في المجموعة الثالثة بدور المجموعات مع أندية الوداد البيضاوي المغربي، وبيترو أتليتكو الأنجولي، واتحاد العاصمي الجزائري.

جدير بالذكر أن صنداونز سحق الأهلي في النسخة الماضية بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف دون رد قبل فوز الأحمر في الإياب بهدف دون رد.