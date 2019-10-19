الإسماعيلي ينتظر الأشعة لتحديد موقف دونجا قبل لقاء الجزيرة الإماراتي

يخضع محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى للاشعة غدًا بعد تعرضه لشد فى العضلة الخلفية خلال مواجهة حرس الحدود وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق. خلال مواجهة حرس الحدود وذلك حسب الكشف المبدئى من قبل الجهاز الطبى للفريق. ومن المقرر ان تحدد الاشعة موقف اللاعب والفترة التي يحتاجها للتعافى من الإصابة. ويستعد الفريق لمواجهة الجزيرة الاماراتى يوم 23 اكتوبر الجارى فى ذهاب ثمن نهائى بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال"البطولة العربية".

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