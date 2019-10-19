بفرمان من الجهاز الفني.. الإسماعيلي يستعد للجزيرة الإماراتي بدون راحة

رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق، منح لاعبيه راحة سلبية ، بعد الخسارة أمام حرس الحدود بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، نظرا لضيق الوقت. ومن المقرر أن يخوض لاعبي الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية ، فيما سيؤدى باقى اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعى. الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية ، فيما سيؤدى باقى اللاعبين تدريباتهم بشكل طبيعى. ويستعد الفريق لمواجهة الجزيرة الإماراتى يوم الأربعاء المقبل على ملعب الإسماعيلية فى ذهاب دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

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