ميودراج يسيتش: الإسماعيلي يغلق ملف الدوري ويستعد للبطولة العربية

أكد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي أن اللاعبين لم يقصروا وقدموا مستوى جيد أمام فريق حرس الحدود على الرغم من الخسارة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. من بطولة الدوري الممتاز. وقال يسيتش:"خضنا مباراة أمام فريق اعتمد على الدفاع فقط ، خسرنا المباراة بخطأ". وواصل :"كان لايجب أن نفقد الثلاث نقاط بمباراة اليوم لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات". لكنها فى النهاية كرة القدم التى تكون غير عادلة فى بعض الأوقات". واختتم يسيتش :"اللاعبون الشباب مبشرين للغاية ، الأن علينا أن نغلق تلك الصفحة سريعًا من أجل الاستعداد للمباراة الهامة أمام الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس"البولة العربية".

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