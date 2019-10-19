طائرة سموحة رجال تفوز خارج ملعبها على الترسانة ٠/٣

الفريق الأول للكرة الطائرة رجال على الترسانة ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير بميت عقبة ضمن مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة الدورى الممتاز.

يضم الفريق كلا من خالد الفيومى، محمد

عمر، محمد الحسينى، شريف رؤوف، محمد أبوريه، أدهم أسامة، محمد المهدى، محمود رضا، أحمد ياسر، يوسف محمد، محمد عادل، أدهم عثمان، عمر محمد، محمود منصور، هشام يسرى، محمد رضا.

يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى، مصطفى القاضى مدرب عام، أحمد التمامى محلل تقنى، هشام الشيمى علاج طبيعي، محمود المراغى طبيب الفريق، باسم بكر مدرب لياقة بدنية وإبراهيم جمعة أخصائى تأهيل ورجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادي.