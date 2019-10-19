باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره نيس بأربعة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الجمعه علي ملعب أليانز ريفيرا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. سجل اهداف اللقاء انخيل دي ماريا ووكليان مبابي ومارو ايكاردي في الدقائق 15،21 88 91 بينما سجل لنيس اجناتيوس جاتاجوا في الدقيقة 67 88 91 بينما سجل لنيس اجناتيوس جاتاجوا في الدقيقة 67 وبهذ النتجية يحصد باريس سان جيرمان النقطة الـ24 يتصدر بها جدول ترتيب الدوري بينما يتجمد رصيد نيس عند 13نقطة يحتل بها المركز التاسع.

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