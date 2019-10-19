طارق العشري: حصدنا 3 نقاط مهمين.. ولعبنا على الأخطاء

أعرب طارق العشري المدير الفني لنادي حرس الحدود عن سعادة بتحقيق فريقه الفوز علي الإسماعيلي.

وقال العشري خلال تصريحات تلفزونية لقناة أون سبورت "حصدنا 3 نقاط مهمين من ملعب الإسماعيلي. كنا نلعب على الأخطاء، وأخبرت لاعبيني بضرورة

إغلاق مفاتيح لعبهم. نجحنا في ذلك حتى أتى الخطأ الذي منحنا ركلة الجزاء".

وتابع المبارة سارت وفقا لهدفي المحدد، ولكن الخطأ وارد بالتأكيد وهذا توفيق. لم يكن هناك فرصة

واضحة للإسماعيلي، وقدمنا أداء دفاعيا جيدا، فقط كان ينقصنا الحفاظ على الكرة بعد الحصول عليها".

واختتم تصريحات بشان تاجيل بعض اللقاءت للفريق " تعاهدنا هذا الموسم على انتظام وإنجاح البطولة ولا شك أن التأجيلات غير المبررة تؤثر. الانتظام والعدالة لابد أن يسيروا على الجميع، وأتمنى أن تنتظم المسابقة".