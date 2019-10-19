محمد أبو تريكة يُحذر من اختيار صلاح في الفانتازي!

حذر أسطورة كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” عشاق لعبة الفانتازي في الوطن العربي من اختيار مواطنه “محمد صلاح” في فرقهم خلال الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد محمد صلاح لمواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، يوم الأحد، وسيطمح خلالها لكسر صيامه التهديفي، حيث فشل في تسجيل أي هدف على الشياطين الحمر منذ احترافه في البريميرليج.

ولهذا السبب يرى أبو تريكة أن اختيار محمد صلاح في فريق الفانتازي هذا الأسبوع، قد تكون مخاطرة من محبي اللعبة، لأن المباراة ستكون مغلقة من جهة، وسيعمل مانشستر يونايتد على الخروج من أزمته أمام ليفربول بأي ثمن، مع دعم غير عادي من الجمهور المتعطش للنتائج الإيجابية.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد حارسه الأول “دافيد دي خيا” بالإضافة إلى أن نجم خط الوسط “بول بوجبا” سيواصل تغيبه بسبب إصابة خطيرة في أصبع القدم، ولا يزال يتلقى العلاج في مدينة دبي حتى الآن.

مع ذلك قال أبو تريكة أثناء تقديمه لبرنامج فانتاسي beIN على شبكة قنوات بي إن سبورتس، إنه لا يُحبذ اختيار صلاح.

Advertisements

وأضاف أبو تريكة “ليفربول سيواجه مباراة مغلقة وصعبة على ملعب مانشستر يونايتد. صحيح اليونايتد لا يعيش أفضل فتراته، لكن سجلات يورجن كلوب (مدرب ليفربول) على ملعب اليونايتد سيئة”.

وتابع “أنصحكم بألا تختاروا أي لاعب من كلا الفريقين، لا تخبرني أن صلاح موجود ويجب أن اختاره، صلاح سجله سيء هو الآخر أمام مانشستر يونايتد، وأعتقد أن النجوم لن يكونوا في أفضل حالة، خصوصًا بعد عودة أغلبهم من العطلة الدولية”.

وأكد أبو تريكة ضاحكًا “بالنسبة لي؟ عندي صلاح في فريقي الخاص بالفانتازي، ولا أستطيع تغييره”.

ويخشى البعض من تأثر محمد صلاح بتبعات تصوير إعلان ترويجي مع مجلة GQ الأمريكية، حيث أثارت صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية “أليساندرا أمبروسو” الكثير من الجدل الأسبوع الماضي.

ولم يسلم صلاح من انتقادات مرتضى منصور بعد تسلمه لجائزة رجل الشرق الأوسط لعام 2019 من المجلة المذكورة، بسبب ظهوره في صورة ذاتية “سيلفي” مع الإعلامي الساخر باسم يوسف.