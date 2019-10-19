نتيجة مباراة أجوسبورج وبايرن ميونخ فى الدورى الألماني 2019-2020

ينتظر عشاق نادى بايرن ميونخ نتيجة مباراة أجوسبورج فى إطار الجولة 8 من الدورى الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا” موسم2019-2020، والمقرر إقامتها على ملعب “WWK أرينا” عصر اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر فى تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 13:30 بتوقيت جرينتش. يدخل العملاق البافارى المباراة برصيد 14 نقطة فى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن نادى فولفسبورج والذي يأتي ثانياً برصيد 15نقطة، وبفارق نقطتين عن متصدر ترتيب البوندسليجا نادى “بوروسيا مونشنغلادباخ” برصيد 16 نقطة. ويأتي المستضيف نادى أجوسبورج الذي يدربه المدرب السابق لفولفسبورج “مارتن شميدت” فى المركز 14 برصيد 5 نقاط فقط. Advertisements ويستهدف رجال المدرب نيكو كوفاتش الفوز على ملعب “WWK أرينا” بهدف الاقتراب والضغط أكثر على المتصدر والذى تتنظره مواجهة صعبة هو الآخر خارج ميدانه أمام نادى بوروسيا دورتموند لصالح نفس الجولة. فى الجدول التالى نستعرض معكم آخر 10 مواجهات بين أجوسبورج وبايرن ميونخ فى البوندسليجا الموسم+ الجولة النتيجة الملعب 2014-2015 (الجولة 15) أجوسبورج 0-4 بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا 2014-2015 (الجولة 32) بايرن ميونخ 0-1 أجوسبورج أليانز أرينا 2015-2016 (الجولة 4) بايرن ميونخ 2-1 أجوسبورج أليانز أرينا 2015-2016 (الجولة 21) أجوسبورج 1-3 بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا 2016-2017 (الجولة 9) أجوسبورج 1-3 بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا 2016-2017 (الجولة 26) بايرن ميونخ 6-0 أجوسبورج أليانز أرينا 2017-2018 (الجولة 12) بايرن ميونخ 3-0 أجوسبورج أليانز أرينا 2017-2018 (الجولة 29) أجوسبورج 1-4 بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا 2018-2019 (الجولة 5) بايرن ميونخ 1-1 أجوسبورج أليانز أرينا 2018-2019 (الجولة 22) أجوسبورج 2-3 بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا 2019-2020 (الجولة 8) أجوسبورج ؟ بايرن ميونخ دبيلو دبيلو كي أرينا :

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