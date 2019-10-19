توقعات الفانتازي | ترشيحات أبو تريكة للجولة التاسعة من البريميرليج

قدم المحلل الرياضي المصري “محمد أبو تريكة” بعض الاقتراحات والترشيحات إلى عشاق لعبة الفانتازي، قبل بدء منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج، ظهر يوم غد السبت.

وقامت شبكة قنوات beIN Sports بإعداد برنامج اسبوعي عن لعبة الفانتازي الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تحظى باهتمام شريحة كبيرة من عشاق كرة القدم حول العالم، وفي الوطن العربي.

وأطلقت بي إن سبورتس على البرنامج اسم فانتاسي beIN، وكان محمد أبو تريكة بطل الحلقة الأولى.

ليستر سيتي كلمة السر

نصح أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” عشاق لعبة الفانتازي باختيار أكبر قدر ممكن من لاعبي نادي ليستر سيتي في تشكيلاتهم، حيث يَمر الفريق الملقب بـ “الثعالب” بفترة متميزة تحت قيادة المدير الفني الآيرلندي الشمالي “بريندان رودجرز”.

رفاق جيمي فاردي ينافسوا هذا الموسم على مقعد مؤهل إلى المسابقات الأوروبية، ويقدمون أداءً مذهلاً في كل جولة، وعندما خسروا من ليفربول مؤخرًا، حدث ذلك في الدقيقة 94 ومن ركلة جزاء.

وقال أبو تريكة “يجب أن يكون لديك ولو لاعب من ليستر سيتي في المباريات التسع القادمة له في البريميرليج، وأرشح لكم جيمس ماديسون وجيمي فاردي وريكاردو بيريرا”.

وأوضح “من بين التسع مباريات القادمة لليستر سيتي في البريميرليج، توجد خمس مباريات على ملعبه (كينج باور)، بالتالي لا بد من تواجد ولو لاعب أو لاعبيّن لأنه أكثر الفرق المرشحة لتقديم نتائج إيجابية، ولو تبحث عن حارس مرمى أرشح لكم كذلك كاسبر شمايكل”.

عودة إيفرتون

ينتظر أبو تريكة عودة إيفرتون لتقديم مستوى قوي ومختلف بعد انقضاء العطلة الدولية، خاصةً أن المدير الفني “ماركو سيلفا” حصل على فرصة جديدة لمواصلة تدريب الفريق حتى العطلة الدولية في شهر نوفمبر المقبل.

وقال أبو تريكة “إيفرتون قادر على تقديم مستوى مغاير في الفترة القادمة، وحارسه بيكفورد من الحراس الجيدين جدًا، كذلك ظهيره الفرنسي لوكاس دين أرشحه لقدرته على صناعة الأهداف ويمكن أن يحافظ لك على نظافة شباكك، وهناك لاعب ثالث من إيفرتون هو ريتشارليسون مهاجم جيد”.

وعن مباراة توتنهام وواتفورد، قال “لا تستطيع أن تراهن بشكل واضح، يبقى هاري كين الوحيد الذي يمكنك الاعتماد عليه، سعره مرتفع بعض الشيء، لكن مستواه ثابت وهداف”.

وواصل “أستون فيلا استعاد جزء كبير من مستواه في الفترة الأخيرة، ويمكن الاختيار منه في الجولة القادمة، مثل ويسلي وجيرليش، من اللاعبين المرشحين لإحراز النقاط”.

وعن الاختيار من ولفرهامبتون قال “قبل التوقف الدولي انتصر الفريق على مانشستر سيتي، وبدأ يستفيق بشكل مثير للاعجاب، ولديه فرصة أن يفوز على ساوثامبتون الذي يلعب كرة هجومية ولا يدافع، لهذا أرشح المهاجمين آداما تراوري وراؤول خيمينيز”.

ورشح أبو تريكة أن يكون قائد الفريق في هذه الجولة من نادي بورنموث، قائلاً “يجب أن تختار قائد فريقك من مباراة بورنموث ونوريتش سيتي، أعتقد أن بورنموث على ملعبه فريق شرس وغير عادي، لهذا أرشح كالوم ويلسون كمهاجم بالإضافة إلى كينج المميز”.

وأضاف ضاحكًا “اختر أحدهما، وضعه قائدًا لفريقك، وعلى ضمانتي الشخصية، لكن لا تأتي وتقول أن أبو تريكة قال”.

وتطرق أبو تريكة للاختيار من مانشستر سيتي الذي سيواجه كريستال بالاس في الجولة التاسعة، وقال “مع جوارديولا لا تستطيع أن تختار 3 لاعبين من مانشستر سيتي، اختر لاعب واحد فقط، لان جوارديولا ملك الروتيشن (المداورة)، وبعد توقف الدولي لاعبي السيتي أسعارهم مرتفعة، لو دي بروينه غير مصاب قم بإضافته لفريقك، لا تحدثني عن سترلينج وأجويرو، كلاهما بأسعار مرتفعة في الفانتازي، وقد نرى أحدهما على الدكة، فلا تأتي وتقول أن أبو تريكة رشح سترلينج وأجويرو، لا..جوارديولا على الدكة هو المتحكم”.

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ووصف أبو تريكة مهاجم نادي تشيلسي “أبراهام” بالمحظوظ، وقال “الكرة تحبه هذه الأيام، ولديه حظ، يمكنك اختياره في الجولة سيجلب لك نقاط، ولا ضير من وضعه كقائد لفريقك، كذلك زميله في تشيلسي ماونت”.

وعن مباراة القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد، قال “مباراة مغلقة، اليونايتد لا يعيش أفضل فتراته، لكن سجل كلوب على ملعب اليونايتد سيء، أنصحكم بألا تختاروا أي لاعب من كلا الفريقين، لا تخبرني أن صلاح سيلعب، صلاح سجله سيء مع اليونايتد، النجوم لن يكونوا في أفضل حالاتهم، أنا عندي صلاح في تشكيلتي لكن لا أستطيع تغييره”.

ورشح أبو تريكة أسماء أخرى أمثال لاعب إرتكاز شيفيلد يونايتد “جون لوندسترام” ومهاجم آرسنال “أوباميانج”.

قائد الفريق

أكد أبو تريكة في نهاية الحلقة على أن اختيار قائد الفريق من أهم القرارات بعد تكوين الفريق، لأن عدد نقاط اللاعب صاحب شارة قيادة عندما يسجل أو يصنع تصبح مضاعفة، وهذا ما كان يحققه دي بروينه للبعض على مدار فترة تألقه في عملية صناعة الألعاب.

ووضع أبو تريكة مهاجم ليستر سيتي “جيمي فاردي” في مقدمة اللاعبين الذين يستحقون شارة القيادة في هذه الجولة، وهذا ما فعلته زوجة اللاعب “ريبكا” وتحدث عنه اللاعب قبل مباراة ليفربول في الجولة الماضية.

وأضاف أبو تريكة “ينافس فاردي على شارة القيادة، مهاجم تشيلسي أبراهام، وويلسون وكينج، هؤلاء 4 لاعبين مرشحين للتألق”.

تشكيلة الجولة

وضع أبو تريكة تشكيلة الجولة من وجهة نظره، على النحو التالي:

حراسة المرمى: باتريسيو – ولفرهامبتون

الدفاع: لوكاس دي (إيفرتون)، أكي (بورنموث)، بيريرا (ليستر سيتي)، لوندسترام (شيفيلد يونايتد).

الوسط: دي بروينه (مانشستر سيتي) ماديسون (ليستر سيتي)، ماونت (تشيلسي).

الهجوم: جيمي فاردي (ليستر سيتي)، كالوم ويلسون (بورنموث)، تامي أبراهام (تشيلسي).