رياضة | الأوليمبي يخوض مران قوي استعداداً لدكرنس (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يخوض مران قوي استعداداً لدكرنس (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي، مراناً قوياً، تحت قيادة مديرة الفني أحمد الكاس، وجهازه المعاون، استعدادً لضربة البداية أمام فريق دكرنس، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في إفتتاح منافسات المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

وأقيم المران على ملعب "عز الدين يعقوب" بمشاركة جميع اللاعبين، المقيدين في القائمة الأولى، بجانب التعاقدات الجديدة، وعدد من الناشئين.

وشارك في التدريبات اللاعبين القدامى وهم، هاني جمال، عادل يحيى، وأحمد سعيد، وطه ابراهيم، ومحمد رجب، وعادل يحيي، وكريم عصمت، ومروان شاهين، وأحمد صالح، واسلام كمال، ومحمد أسامة حناكه، واستيفين.

كما تواجد اللاعبين الجدد وهم، اسلام الفار، ومحمد رمضان العديسي، وعبد الله الرويني، ومصطفى جابر، وهادي أنور، وعلي عفيفي، وعلاء عبد العظيم،وربيع يسري، ومحمود خالد شيكا، مهاب ياسر، وبلال زكريا، وعبد الرحمن نبيل.

وغاب ماهر عبده للإصابة، بجانب غياب الناشئين للمشاركة في دوري القطاعات، وهم أحمد عيد، وأحمد تامر، ونادي حسن، وأحمد راشد.

وقاد المران الجهاز الفني للأويمبي الذي يضم أحمد الكأس مدير فني، خالد عبده، مدرب عام، يسري عز، مدرب، ابراهيم فرج، مدرب حراس، عبد الله فرج، مدرب أحمال، تامر النجاري، علاج طبيعي، أيمن شعبان، مدير كرة، ياسر محمود، مدير إداري، أحمد عبد الحميد أوشه، إداري.

وعقب المران حرص المدير الفني على الإجتماع مع لاعبيه في أرض الملعب، لتحفيزهم على بذل أقصى الجهد، والتركيز من أجل أهمية تحقيق المكسب في المباريات من أجل العودة بالأوليمبي للدوري الممتاز.

وخاض الأوليمبي خلال فترة الإعداد أكثر من 10 مباريات ودية، حيث فاز على الزرقا 1-0، وسوهاج 2-0، والداخلية 2-0، وخسر من النصر 0-2، ومن كوكاكولا 0-1، وتعادل أمام النجوم 1-1، و2-2، وفاز على العبور 6-0، وأبو حمص 8-0.

مباريات الأوليمبي بالقسم الثاني

1- الأوليمبي مع دكرنس

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2- فاركو مع الأوليمبي

3- الأوليمبي مع دمنهور

4- الرجاء مع الأوليمبي

5- الأوليمبي مع أبو قير

6- بلدية المحلة مع الأوليمبي

7- الأوليمبي مع بيلا

8- المنصورة مع الأوليمبي

9- مالية كفر الزيات مع الأوليمبي

10- الأوليمبي مع الحمام

11- غزل المحلة مع الأوليمبي